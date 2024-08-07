НОВИКОМ повысил ставки по вкладу-флоатеру

Дочерний банк Госкорпорации Ростех изменил процентные условия по своему флагманскому сберегательному продукту — вкладу "Рантье". Теперь его доходность составляет от 17,2% до 18,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств.

"Рантье" — это вклад-флоатер, условия которого "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России. Благодаря этому клиенты всегда получают актуальные и выгодные условия.

"На фоне повышения ключевой ставки Банка России вклад "Рантье" вновь демонстрирует свою актуальность. А востребованность этого продукта подтверждает, что наши розничные клиенты сегодня нацелены на долгосрочное стабильное преумножение своих накоплений, что полностью совпадает со стратегией банка по поддержке кадров российской промышленности", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Особенность "Рантье" заключается в том, что вкладчик может неограниченно пополнять его на протяжении всего срока депозита, который составляет 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

С момента запуска в 2021 году "Рантье" остается одним из самых популярных накопительных продуктов НОВИКОМа: депозит открыл почти каждый пятый вкладчик в банке. В 2022 году вклад был признан победителем в номинации "Вклад года" премии "Финансовая элита России".