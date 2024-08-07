НОВИКОМ разместил средства Гарантийного фонда Чеченской Республики

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Гарантийный фонд Чеченской Республики подписали два договора на размещение средств фонда в размере 142 миллионов рублей на банковском депозите.
В июле 2024 года на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Чеченской Республики. В августе в рамках этого соглашения были подписаны два депозитных договора. В соответствии с ними временно свободные денежные средства фонда в размере 142 млн рублей размещены на депозите в банке НОВИКОМ.
Основной целью деятельности Гарантийного фонда Чеченской Республики является поддержка малого и среднего предпринимательства региона. Размещение средств на банковском депозите позволяет организации увеличить размер гарантийного капитала, тем самым упрощая предпринимателям доступ к финансовым ресурсам.
"Малый и средний бизнес — наиболее динамично развивающийся сегмент реального сектора экономики и его поддержка находится в приоритете у НОВИКОМа. В рамках этой стратегии мы активно развиваем сотрудничество с гарантийными фондами по всей стране. Размещая средства на депозитах, наращивая капитал фондов, обеспечивая сохранность бюджетных средств, мы вносим свой склад в поддержку малого и среднего бизнеса и в развитие отечественной промышленности", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.