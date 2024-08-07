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НОВИКОМ разместил средства Гарантийного фонда Чеченской Республики

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Гарантийный фонд Чеченской Республики подписали два договора на размещение средств фонда в размере 142 миллионов рублей на банковском депозите.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В июле 2024 года на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Чеченской Республики. В августе в рамках этого соглашения были подписаны два депозитных договора. В соответствии с ними временно свободные денежные средства фонда в размере 142 млн рублей размещены на депозите в банке НОВИКОМ.

Основной целью деятельности Гарантийного фонда Чеченской Республики является поддержка малого и среднего предпринимательства региона. Размещение средств на банковском депозите позволяет организации увеличить размер гарантийного капитала, тем самым упрощая предпринимателям доступ к финансовым ресурсам.

"Малый и средний бизнес — наиболее динамично развивающийся сегмент реального сектора экономики и его поддержка находится в приоритете у НОВИКОМа. В рамках этой стратегии мы активно развиваем сотрудничество с гарантийными фондами по всей стране. Размещая средства на депозитах, наращивая капитал фондов, обеспечивая сохранность бюджетных средств, мы вносим свой склад в поддержку малого и среднего бизнеса и в развитие отечественной промышленности", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.

Гид потребителя

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