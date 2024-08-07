АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura в сентябре

АвтоВАЗ начнет производство нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.
"Из отечественных марок АвтоВАЗ вернул в производственную линейку "Ларгус" и в сентябре начнет выпускать модель Lada Aura, которую вы, Владимир Владимирович, протестировали на трассе М-11", - сказал Алиханов.
Министр также отметил, что производство на бывших площадках зарубежных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях уже перезапущено.
Напомним, автомобиль на базе модели Vesta был впервые представлен летом 2023 года. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы