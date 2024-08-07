АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura в сентябре

АвтоВАЗ начнет производство нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

"Из отечественных марок АвтоВАЗ вернул в производственную линейку "Ларгус" и в сентябре начнет выпускать модель Lada Aura, которую вы, Владимир Владимирович, протестировали на трассе М-11", - сказал Алиханов.

Министр также отметил, что производство на бывших площадках зарубежных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях уже перезапущено.



Напомним, автомобиль на базе модели Vesta был впервые представлен летом 2023 года. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.