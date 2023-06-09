АвтоВАЗ готов начать выпуск Lada Aura в 2024 г. при господдержке

АвтоВАЗ готов начать выпуск Lada Aura в 2024 г. при расширении мер господдержки отечественного автопрома, сообщает finam.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы рассчитываем, что сможем запустить это производство только в случае принятия соответствующих решений по мерам поддержки высоколокализованных автомобилей для нашей страны", — сказал он.

Также топ-менеджер уточнил, что необходимо госполитикой мотивировать таксопарки и каршернговые компании использовать продукцию отечественного автопрома.

"При реализации всех мер господдержки он может достаточно быстро — уже в следующем году — быть поставлен на конвейерное производство", — уточнил Соколов.

Lada Aura — автомобиль премиум-класса, его стоимость составит свыше 2 млн рублей.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.