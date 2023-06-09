АвтоВАЗ готов начать выпуск Lada Aura в 2024 г. при господдержке

АвтоВАЗ готов начать выпуск Lada Aura в 2024 г. при расширении мер господдержки отечественного автопрома, сообщает finam.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Мы рассчитываем, что сможем запустить это производство только в случае принятия соответствующих решений по мерам поддержки высоколокализованных автомобилей для нашей страны", — сказал он.
Также топ-менеджер уточнил, что необходимо госполитикой мотивировать таксопарки и каршернговые компании использовать продукцию отечественного автопрома.
"При реализации всех мер господдержки он может достаточно быстро — уже в следующем году — быть поставлен на конвейерное производство", — уточнил Соколов.
Lada Aura — автомобиль премиум-класса, его стоимость составит свыше 2 млн рублей.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.