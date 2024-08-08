УФНС: о порядке оформления расчетных документов для уплаты налогов в условиях ЕНС на вебинаре расскажет сотрудник самарской налоговой службы

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16 августа в 10.00 состоится вебинар по теме: "Порядок оформления расчетных документов для уплаты налогов в условиях Единого налогового счета". Встреча проводится по инициативе самарского налогового ведомства. Спикер мероприятия: и. о. начальника отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Самарской области Алеся Колмакова.