УФНС: о порядке оформления расчетных документов для уплаты налогов в условиях ЕНС на вебинаре расскажет сотрудник самарской налоговой службы

16 августа в 10.00 состоится вебинар по теме: "Порядок оформления расчетных документов для уплаты налогов в условиях Единого налогового счета". Встреча проводится по инициативе самарского налогового ведомства. Спикер мероприятия: и. о. начальника отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Самарской области Алеся Колмакова.
В программе вебинара:
- Оформление платежного документа;
- Налоги, уплачиваемые на ЕНП и на конкретные КБК;
- Ответы на вопросы.
Время проведения: 10.00 — 10.30. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции представитель региональной налоговой службы подробно ответит на все вопросы, поступившие от участников заранее в разделе "Вопросы" и во время прямого эфира.
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