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Банки Финансы

Долг экс-менеджеров "Волга-Кредита" продают за 1,55 млрд рублей

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по страхованию вкладов выставило на торги долг осужденных по делу банка "Волга-Кредит" перед кредиторами. Цена лота 1,55 млрд рублей.

Торги на электронной площадке назначены на 11 сентября.

Напомним, в конце декабря 2014 г. у банка, базировавшегося в Самаре, была отозвана лицензия, и вскоре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Приговор председателю правления банка Татьяне Ерилкиной был вынесен в январе 2021 г. в Ленинском райсуде Самары. Она получила 9,5 года колонии общего режима. Вместе с ней были признаны виновным еще девять человек, получившие от 3 до 8,5 года лишения свободы.

Суд постановил, что ущерб банку на сумму более 1,724 млрд руб. подлежит взыскания солидарно. В Шестом кассационном суде размер взыскания был несколько снижен.

При этом Ерилкина еще в ноябре 2021 г. была признана банкротом.

В рамках уголовного дела до сих пор находится в международном розыске совладелец "Волга-Кредита" Андрей Иванов, якобы главный организатор его банкротства. По мнению правоохранителей, он такие же аферы провернул еще с двумя региональными банками.

Отметим, что в 2021 г. АСВ уже выставляло на торги право требования 5,3 млрд руб. с Ерилкиной солидарно с другими членами правления.

Гид потребителя

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