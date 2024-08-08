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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг спецтехники Scorpio и HAITUI с субсидией в CARCADE

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования техники марок Scorpio и HAITUI. Акция действует на договоры, заключённые до конца 2024 года.

Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марок на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели экскаваторов-погрузчиков и бульдозеров с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса при заключении лизингового договора. Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, на экскаваторы Scorpio 4CX, 3CX и 3CX CR действует скидка в размере 200 000 рублей, бульдозеры HAITUI HD16 в различных комплектациях станут выгоднее на 400 000 рублей, а HD24 — на 600 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xKQVur

ИНН 3905019765

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