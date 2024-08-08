Самозанятых научат упаковке товаров и продажам на маркетплейсах

На площадке регионального центра "Мой бизнес" 15 августа пройдет обучающее мероприятие по работе на маркетплейсах. Участники узнают все об упаковке товаров и успешных продажах на электронных торговых площадках. В мероприятии смогут принять участие самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области.
О необходимости усилить обучающую работу с начинающими и более опытными предпринимателями по входу на электронные торговые площадки говорил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Это поможет им продавать свою продукцию не только локально, отмечал глава региона.
Новый обучающий курс позволит самозанятым освоить актуальные инструменты, в этом им помогут эксперты в сфере маркетинга, которые имеют личный опыт торговли на ведущих маркетплейсах страны.
В 11:00 владелец магазинов на Вайлдберриз, Озон, МегаМаркет и Яндекс Маркет, специалист по маркетингу Ирина Сысоева расскажет о сегодняшних тенденциях и стратегиях работы на маркетплейсах, а также о том, как подобрать площадку под свой товар, как не допускать ошибок и какие инструменты помогут повысить востребованность и популярность своей продукции.
В 13:00 состоится практический мастер-класс от директора по развитию SMM-агентства Republic Антона Стенькова: "Нейросети для маркетплейсов". Эксперт расскажет об использовании нейросетей для создания карточек и описании товаров, а также об аналитике продаж через нейросети.
Регистрация на участие открыта по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?