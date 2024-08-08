Самозанятых научат упаковке товаров и продажам на маркетплейсах

На площадке регионального центра "Мой бизнес" 15 августа пройдет обучающее мероприятие по работе на маркетплейсах. Участники узнают все об упаковке товаров и успешных продажах на электронных торговых площадках. В мероприятии смогут принять участие самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области.

О необходимости усилить обучающую работу с начинающими и более опытными предпринимателями по входу на электронные торговые площадки говорил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Это поможет им продавать свою продукцию не только локально, отмечал глава региона.

Новый обучающий курс позволит самозанятым освоить актуальные инструменты, в этом им помогут эксперты в сфере маркетинга, которые имеют личный опыт торговли на ведущих маркетплейсах страны.

В 11:00 владелец магазинов на Вайлдберриз, Озон, МегаМаркет и Яндекс Маркет, специалист по маркетингу Ирина Сысоева расскажет о сегодняшних тенденциях и стратегиях работы на маркетплейсах, а также о том, как подобрать площадку под свой товар, как не допускать ошибок и какие инструменты помогут повысить востребованность и популярность своей продукции.

В 13:00 состоится практический мастер-класс от директора по развитию SMM-агентства Republic Антона Стенькова: "Нейросети для маркетплейсов". Эксперт расскажет об использовании нейросетей для создания карточек и описании товаров, а также об аналитике продаж через нейросети.

Регистрация на участие открыта по ссылке.