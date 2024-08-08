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Муниципалитеты Власть и политика

Как самарцы могут поддержать участников СВО

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала специальной военной операции жители Самары развернули активную волонтерскую деятельность. О том, какую помощь получают бойцы, рассказали председатель городской думы Алексей Дегтев и член общественного совета при думе, участник литературно-музыкального проекта Михаил Чудаков.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Гуманитарные грузы, собранные самарцами, постоянно доставляются в районы, близкие к фронту. Алексей Дегтев и Михаил Чудаков не раз посещали места дислокации бойцов и хорошо знают, как важна нашим героям весточка с "большой земли".

"Здесь, в тылу, люди без всякой мобилизации встали на защиту Отечества, - говорит спикер гордумы. - Мы ездим в зону СВО по собственной инициативе. Это не служебные командировки, а осознанное личное решение каждого. Ребятам за "ленточкой" важны такие визиты. Для них это долгожданный теплый привет с малой родины".

По словам Дегтева, сейчас в заявках от бойцов практически нет продуктов и обмундирования. Им нужны стройматериалы, генераторы, инструменты, окопные свечи и блиндажные печи.

"По нашей просьбе сотрудники Самарского областного вещательного агентства записали на флешки подборку фильмов, посвященных военно-патриотической тематике. Это и классика отечественного кинематографа, и современные картины. В следующую поездку передадим их ребятам", - добавляет спикер гордумы.

Участник литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс" (16+) Михаил Чудаков рассказал: самарские поэты и музыканты, а также авторы из других регионов РФ выступают для бойцов на передовой, гастролируют по области и за ее пределами, посещают госпитали, образовательные учреждения. С прошлого августа они дали около 150 концертов.

Дегтев призвал жителей Самары и всего региона еще больше сплотиться и всем вместе продолжать оказывать поддержку фронту:

"Давайте сделаем все от нас зависящее. Чем больше будем помогать нашим бойцам, тем крепче будет их уверенность в своих силах. Каждый должен подумать о своей роли в общем деле, чтобы приблизить нашу долгожданную победу".

Более подробный материал читайте в пятницу, 9 августа, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

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