Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии — 2024"

Определены победители XXII конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть", который проходил в Самаре на базе АО "Транснефть - Приволга".
Мероприятие проводилось с 5 по 8 августа 2024 года на площадках Центральной базы производственного обслуживания, в аудиториях Новокуйбышевского учебного центра, а также на объектах Самарского районного нефтепроводного управления: станции смешения нефти и полигоне площадки "Самара".
В конкурсе приняли участие 218 работников из 23 дочерних обществ ПАО "Транснефть". По итогам были определены лучшие представители 15 профессий нефтепроводной отрасли. Имена победителей и призеров были озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 8 августа 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета.
"С каждым годом конкуренция между участниками растет. Уровень подготовки и демонстрация профессиональных навыков повышаются. Ваш опыт и знания будут востребованы как никогда в ближайшее время. Вы будете лидерами, поведете за собой коллег, и мы справимся с теми задачами, которые перед нами стоят. Развивайте свои профессиональные навыки и дальше", — заявил вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз в ходе награждения победителей.
"Проведение конкурса профессионального мастерства — огромная честь и большая ответственность. Конкурс состоялся, каждый из участников проявил свои лучшие качества и профессиональные навыки, было много непередаваемых эмоций и ярких моментов", — отметил в своем выступлении генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.
В завершении церемонии символ конкурса "Лучший по профессии" — золотой баррель — был передан АО "Транснефть - Сибирь", которое примет соревнования в 2025 году в г. Тюмени.
Впервые мероприятия конкурса транслировались в прямом эфире по телесистеме компании "Транснефть". Это позволило всем заинтересованным сотрудникам наблюдать за соревнованиями без отрыва от производства и болеть за своих коллег.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее