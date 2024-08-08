Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии — 2024"

Определены победители XXII конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть", который проходил в Самаре на базе АО "Транснефть - Приволга".

Мероприятие проводилось с 5 по 8 августа 2024 года на площадках Центральной базы производственного обслуживания, в аудиториях Новокуйбышевского учебного центра, а также на объектах Самарского районного нефтепроводного управления: станции смешения нефти и полигоне площадки "Самара".

В конкурсе приняли участие 218 работников из 23 дочерних обществ ПАО "Транснефть". По итогам были определены лучшие представители 15 профессий нефтепроводной отрасли. Имена победителей и призеров были озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 8 августа 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета.

"С каждым годом конкуренция между участниками растет. Уровень подготовки и демонстрация профессиональных навыков повышаются. Ваш опыт и знания будут востребованы как никогда в ближайшее время. Вы будете лидерами, поведете за собой коллег, и мы справимся с теми задачами, которые перед нами стоят. Развивайте свои профессиональные навыки и дальше", — заявил вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз в ходе награждения победителей.

"Проведение конкурса профессионального мастерства — огромная честь и большая ответственность. Конкурс состоялся, каждый из участников проявил свои лучшие качества и профессиональные навыки, было много непередаваемых эмоций и ярких моментов", — отметил в своем выступлении генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

В завершении церемонии символ конкурса "Лучший по профессии" — золотой баррель — был передан АО "Транснефть - Сибирь", которое примет соревнования в 2025 году в г. Тюмени.

Впервые мероприятия конкурса транслировались в прямом эфире по телесистеме компании "Транснефть". Это позволило всем заинтересованным сотрудникам наблюдать за соревнованиями без отрыва от производства и болеть за своих коллег.