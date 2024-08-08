Съезды с "Обхода Тольятти" будут открыты с 1 сентября

По просьбе жителей Самарской области съезды с платной дороги "Обход Тольятти" будут открыты с 1 сентября. Об этом стало известно во время рабочего визита врио губернатора Вячеслава Федорищева в Шигонский район.

"От местных жителей и не только мне поступило много обращений, чтобы мы открыли съезд с платной дороги "Объезд Тольятти". Изначально этого предусмотрено не было. Но мы приняли решение, что съезды с 1 сентября будут открыты! До этого времени решим технические вопросы, в том числе связанные с безопасностью. Хорошей новостью поделился с жителями Шигон во время знакомства с территорией", - сообщил Вячеслав Федорищев.

Напомним, в середине июля стало известно, что правительство Самарской области работает над организацией съездов с новой платной трассы "Объезд Тольятти".