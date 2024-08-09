В Тольятти 16-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля

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В четверг, 8 августа, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала юная велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области