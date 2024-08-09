НОВИКОМ улучшает условия по вкладам

Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по всем линейкам рублевых вкладов. Теперь доходность по накопительным продуктам НОВИКОМа превышает 19%. Изменения также коснулись сезонного депозита "Перспектива". Ранее банк увеличил ставку по своему флагманскому продукту — вкладу "Рантье".

Банк НОВИКОМ предлагает своим клиентам три основных сценария накопления средств. Не пополняемый вклад "Капитал" рассчитан на высокий процент, выплачиваемый в конце срока. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств.

Изменения коснулись всех основных накопительных продуктов банка, ставка выросла в среднем на 2%. Доходность вклада "Капитал" теперь достигает 18,5% годовых, а "Premium Капитал" — 19,2%. По вкладу "Рост" теперь можно получить от 12% до 15,2%, а по "Premium Рост" — от 12,3% до 16% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Максимальная доходность вклада "Комфорт" выросла до 14%. "Premium Комфорт" принесет вкладчику до 15,5%.

В июне НОВИКОМ представил новый сберегательный продукт для физических лиц — сезонный вклад "Перспектива", рассчитанный на 220 дней. Максимальная доходность по нему также выросла — до 19%.

"НОВИКОМ внимательно следит за тенденциями финансового рынка и оперативно реагирует на изменения. Несмотря на то что мы уже повышали процент по вкладам в июне этого года, учитывая возможный рост ключевой ставки Банка России, доходность вновь увеличена. Таким образом мы выполняем нашу ключевую задачу — заботимся о благосостоянии основных клиентов: инженеров и сотрудников промышленных предприятий", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.