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ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по удостоверению-карте "СВОи"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ продлевает акцию по карте "СВОи" — согласно условиям, ветераны боевых действий по удостоверению-карте "СВОи" могут ежемесячно получать вознаграждение от банка за перевод денежного довольствия на карту. Максимальный размер выплаты в рамках акции составляет 6 тысяч рублей.

Фото: предоставлено ПСБ

Помимо выплат от ПСБ, держатели карты "СВОи" пользуются выгодным кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности банка и до 30% от платежной системы.

"Наша многофункциональная карта "СВОи" уже стала для ветеранов боевых действий инструментом, который открывает быстрый доступ к социальным льготам, позволяет пользоваться всеми востребованными в повседневной жизни банковскими сервисами и одновременно получать скидки от широкого круга наших партнеров. Сегодня картой пользуется уже около 150 тысяч ветеранов по всей России, тысячи из них стали участниками акции, и это число постоянно растет. Учитывая популярность специального предложения, мы продлили срок его действия, чтобы еще больше наших клиентов воспользовались дополнительными выплатами и бонусами", — сказал Александр Рохмин, старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ.

Для участия в акции достаточно до 31 октября подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно зачислять денежное довольствие или социальные выплаты и совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей*.

Заказать электронное удостоверение — карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, а те, кто ранее не обслуживался в ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим".

* Срок действия Акции с 1 августа по 31 октября 2024 г. Акция распространяется на клиентов, которые раннее не получали зачисления денежного довольствия или социальных выплат на карту "СВОи". В период Акции клиенту необходимо получать денежное довольствие или социальные выплаты от 18 000 руб./мес. на карту "СВОи" и совершать операции по карте "СВОи" на сумму от 10 000 руб. /мес. В Акции участвуют те клиенты, по которым Банком получены от клиента согласия на обработку персональных данных и на продвижение услуг Банка (реклама) и такое согласие в течение всего периода проведения Акции является действующим и не отозвано клиентом. Для участия в Акции клиенту нужно подключить бонусную программу Банка и выбрать основание для начисления баллов. При выполнении условий клиенты в период акции претендуют на получение 1000 ₽ за август, 2000 ₽ за сентябрь, 3000 ₽ за октябрь. Размер выплаты в рамках акции не может превышать 6000 ₽. Ежемесячный максимальный размер баллов не может превышать 5 000 баллов/мес. суммарно по действующей бонусной программе и данной Акции. Для целей Акций не учитываются операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со счета карты, операции по которым списание средств со счета участника Акции не состоялись, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции. Выплата Баллов возможна как в период акции, так и за её пределами. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.

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