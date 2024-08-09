НОВИКОМ выступил партнером IV практической конференции "Цифровая регата"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в конференции "Цифровая регата", организованной НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника". Она была посвящена вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий в условиях импортозамещения и информационной безопасности.

Цифровая трансформация промышленности — одна из приоритетных национальных целей развития на ближайшие годы. Обсудить перспективы и проблемы отрасли отечественных цифровых технологий на мероприятии собрались специалисты ведущих компаний-разработчиков и предприятий Госкорпорации Ростех.

Партнером конференции выступил НОВИКОМ. Во время ребрендинга весной этого года банк заявил о намерении стать лидером по финансовой поддержке компаний, которые создают инновации и развивают технологические возможности России.

В рамках деловой программы "Цифровой регаты" участники узнали про опыт перехода банка на отечественные решения. В частности, в этом году НОВИКОМ протестировал сервисные маршрутизаторы для банкоматов производства НПП "Исток" им. Шокина и в перспективе собирается полностью заменить на них импортную аппаратуру.

НОВИКОМ является уполномоченным банком Минцифры России по программе субсидирования в рамках постановления Правительства РФ № 1598. В соответствии с ним банк предоставляет льготное финансирование проектов цифровой трансформации предприятий и внедрения российских ИТ-технологий. Помимо этого, НОВИКОМ участвует в тестировании цифрового рубля и активно внедряет новые финансовые инструменты, такие как цифровые финансовые активы (ЦФА).