НОВИКОМ выступил партнером IV практической конференции "Цифровая регата"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в конференции "Цифровая регата", организованной НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника". Она была посвящена вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий в условиях импортозамещения и информационной безопасности.
Цифровая трансформация промышленности — одна из приоритетных национальных целей развития на ближайшие годы. Обсудить перспективы и проблемы отрасли отечественных цифровых технологий на мероприятии собрались специалисты ведущих компаний-разработчиков и предприятий Госкорпорации Ростех.
Партнером конференции выступил НОВИКОМ. Во время ребрендинга весной этого года банк заявил о намерении стать лидером по финансовой поддержке компаний, которые создают инновации и развивают технологические возможности России.
В рамках деловой программы "Цифровой регаты" участники узнали про опыт перехода банка на отечественные решения. В частности, в этом году НОВИКОМ протестировал сервисные маршрутизаторы для банкоматов производства НПП "Исток" им. Шокина и в перспективе собирается полностью заменить на них импортную аппаратуру.
НОВИКОМ является уполномоченным банком Минцифры России по программе субсидирования в рамках постановления Правительства РФ № 1598. В соответствии с ним банк предоставляет льготное финансирование проектов цифровой трансформации предприятий и внедрения российских ИТ-технологий. Помимо этого, НОВИКОМ участвует в тестировании цифрового рубля и активно внедряет новые финансовые инструменты, такие как цифровые финансовые активы (ЦФА).
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.