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Общество

С 12 августа из Южного города в Самару начнет ходить автобус №108в

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 августа стартуют перевозки пассажиров по регулируемому тарифу по двум межмуниципальным автобусным маршрутам, курсирующим между Волжским районом и Самарой. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, с указанной даты будет работать новый маршрут №108в  Город Самара (Губернский рынок) - микрорайон Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный). Автобусы будут заезжать в микрорайон Волгарь.

Ежедневно перевозчик с 6:00 до 22:10 должен осуществлять по 11 рейсов в обе стороны. Контрактом на перевозку предусмотрено использование четырех автобусов с возможностью перевозки маломобильных пассажиров, вместимостью не менее 52 человек (в том числе менее 19 сидячих). Стоимость проезда составит 38 рублей.

Также на регулируемый тариф переведен маршрут №474 Город Самара (ст. м. Победа) - поселок Алексеевка (Нижняя Алексеевка). На маршруте предусмотрено ежедневно с 5:00 до 22:30 более 30 рейсов в каждую сторону. Перевозки будут выполняться семью автобусами малого класса. Стоимость проезда составит 55 рублей.

Отмечается, что количество рейсов и вместимость транспортных средств определены с учетом сложившегося пассажиропотока. В то же время в ходе исполнения контрактов, заключенных до конца 2024 г., минтрансом области будет вестись мониторинг пассажиропотока, что позволит внести изменения в новые контракты.

"Перевозки по регулируемому тарифу позволяют заказчику предъявить жесткие требования к перевозчику и осуществлять полноценный контроль за работой маршрута. Так, согласно заключенным контрактам, перевозчик обязан строго соблюдать указанное в государственном контракте расписание движения транспортных средств, а также выполнять перевозки пассажиров новым подвижным составом", - отмечается в сообщении.

В Самарской области, помимо этих маршрутов, перевозки по регулируемым тарифам осуществляются на межмуниципальных маршрутах №119 г. Самара (ПАВ) - п. Гранный (г. Новокуйбышевск), №139 г. Самара (а/с Аврора) - п. Рощинский, №177 г. Самара (ПАВ) - п. Преображенка.

о поручению главы региона Вячеслава Федорищева разрабатываются варианты развития общественного транспорта, в том числе пригородных маршрутов, ведется поэтапная модернизация дорожной инфраструктуры, запланирована покупка нового подвижного состава за счет участия в федеральных программах, а также перевод пригородных маршрутов на работу по регулируемому тарифу, что позволит контролировать перевозчика, в том числе, в части соблюдения графика движения и количества подвижного состава", - добавили в пресс-службе облправительства.

Гид потребителя

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