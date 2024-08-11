Самарские теннисистки завоевали серебро на Летней спартакиаде учащихся России

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Команда девушек Самарской области заняла 2 место в финале соревнований по теннису XII Летней Спартакиады учащихся России 2024 года. Турнир проходил на этой неделе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области