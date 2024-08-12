НОВИКОМ обсудит поддержку ОПК на форуме "Армия-2024"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал генеральным финансовым партнером Х Международного военно-технического форума "Армия-2024". Во время юбилейного мероприятия НОВИКОМ организует круглый стол и панельную дискуссию круглый стол и панельную дискуссию, посвященные финансированию ОПК и инновационным финансовым инструментам. Помимо этого, банк проведет встречи с ключевыми партнерами и подпишет соглашения о финансировании индустриальных проектов и предприятий ОПК.

В рамках ребрендинга весной этого года НОВИКОМ заявил о намерении стать ключевым финансовым партнером российской промышленности на пути к технологическому лидерству. Сегодня банк направляет средства на модернизацию предприятий, научные исследования, производство инновационной продукции. Экспертизой в этих вопросах представители НОВИКОМа поделятся с участниками форума "Армия-2024".

В рамках деловой программы форума НОВИКОМ проведет собственные экспертные сессии. Одно из мероприятий — панельная дискуссия "Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны". На нем представители рынка обсудят роль банков в адаптации отечественной оборонной промышленности к современным условиям. Кроме того, участники коснутся вопросов конкурентоспособности гражданской продукции, выпускаемой ОПК, на внутреннем и внешних рынках. Еще одно мероприятие — круглый стол "Новые финансовые решения для оборонно-промышленного комплекса". На нем гости форума смогут узнать об инновационных финансовых инструментах для предприятий ОПК.

"НОВИКОМ ежегодно принимает активное участие в форуме "Армия", так как эта площадка предоставляет практически неограниченные возможности для конструктивного сотрудничества с крупнейшими производителями высокотехнологичной продукции и предприятиями ОПК. Оказывая всестороннюю поддержку отечественной промышленности, мы содействуем созданию новой, сильной, технологически независимой России. Уверена, что форум 2024 года позволит сделать еще один значительный шаг в этом направлении", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

НОВИКОМ, обладатель награды за самый концептуальный стенд форума "Армия-2023", и в этом году подготовил масштабную экспозицию. Она продемонстрирует возможности банка, который готов предложить оптимальное сочетание инструментов финансирования всем участникам реального сектора экономики: от инженера до крупного промышленного холдинга.

Х Юбилейный Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 12 по 14 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". За годы проведения форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для демонстрации продукции и производственных возможностей передовых компаний, налаживания тесных контактов между представителями бизнес-кругов, научного и экспертного сообществ, руководящим составом министерств и ведомств Российской Федерации, а также представителями зарубежного ОПК.