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Лизинговая компания CARCADE поддержала таксопарки на "МЕФТ 2024"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE экспонировалась на главном событии отрасли такси 2024 года — XII Международном Евразийском форуме "Такси".

Традиционно в августе на форуме "МЕФТ" собираются представители федеральных и региональных органов власти, общественные организации, а также сотни автопарков со всей страны для обсуждения важных изменений в законодательстве и других насущных вопросов. В прошлом году основное внимание было уделено подготовки отрасли к новым требованиям, а в этом — их дальнейшему совершенствованию. С 1 сентября 2024 года для легкового такси будет введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Таким образом, таксисты будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. Также одной из важнейших тем дискуссий стала работа с кадрами и повышение престижности профессии водителя.

На стенде лизинговой компании CARCADE финансовые консультанты информировали посетителей по доступным лизинговым продуктам, специальным предложениям и скидкам, а также расчётам на интересующие транспортные средства. В рамках мероприятия обсуждались актуальные условия программ финансирования для партнёров на ОКВЭД "Такси" и такие опции, как: возможность входа в сделку с нулевым авансом, специальные условия страхования по сниженным тарифам на ОСАГО (из-за территориального преимущества регистрации юридического лица ООО "Каркаде" в городе Калининград), возможность отмены страхования по программе Каско, увеличение срока договора лизинга до 5 лет без необходимости поручительства, продлённая гарантия и другие востребованные дополнительные продукты.

"Одной из основных целей участия CARCADE в МЕФТ стало поддержание и укрепление партнёрских отношений с текущими клиентами компании: некоторые из них уже профинансировали у нас более 100 транспортных средств, начиная с 2017 года. Дополнительно за время работы выставки нам удалось установить деловые контакты ещё и с поставщиками новых марок, недавно появившихся на российском рынке. В этом году мы получили большое количество положительных отзывов, что мотивирует нас и дальше улучшать сервисы и условия для наших клиентов. Безусловно, в условиях высокой процентной ставки, а также роста цен на автомобили и их обслуживание, запрос отрасли на финансовую поддержку для обновления автопарков и развития бизнеса как никогда высок, особенно в сегменте пассажироперевозок", — прокомментировала Пасичник Дарья, заместитель управляющего подразделением ООО "Каркаде" в г. Москва.

По её словам, наблюдается высокий спрос со стороны таксопарков на отечественные автомобили, обусловленный действием субсидии от Минпромторга, что позволяет клиентам выгодно зайти в сделку. Также растёт динамика сделок по брендам Chery, Exeed и Geely. Среди последнего, особенного востребованы модели Atlas Pro и Emgrand: таксисты, которые давно в бизнесе, особенно удовлетворены техническими характеристиками данных авто.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yfu9BW

ИНН 3905019765

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