Самарская область в числе активных участников образовательного проекта "Урок цифры"

В рамках форума "Цифровая эволюция" в г. Калуга состоялось награждение по результатам Всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" в области информационных технологий за 2023–2024 учебный год и проекта "Цифровой ликбез".

Церемония прошла с участием первых лиц и представителей региональных органов исполнительной власти.

Самарская область вошла в топ-30 лучших регионов России по количеству школьников, вовлеченных в "Уроки цифры", наряду с Белгородской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской, Калининградской и другими областями.

Награду в номинации "За выдающиеся достижения региона в реализации всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" и активное привлечение учащихся к изучению информационных технологий в 2023–2024 учебном году" получил врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"С 2018 года Самарская область принимает активное участие в федеральном образовательном проекте "Урок цифры". Благодаря ему школьники могут примерить на себя профессию IТ-специалиста, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет. Подобные проекты очень важны для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Проект интересен также тем, что помимо школьников в нем могут принять участие педагоги и родители, а также все желающие с любого устройства. Он доступен абсолютно всем возрастам", — прокомментировал Константин Пресняков.

Цифровизация экономики уже охватила все сферы, и по оценкам экспертов запрос на квалифицированные IT-кадры будет только расти. Поддержка талантливой молодежи в Самарской области — приоритет работы областного Правительства. В июне Глава региона Вячеслав Федорищев поручил разработать региональную программу "Доктор наук", которая позволит с пятого класса отслеживать весь путь молодого человека, желающего заниматься наукой, а также будет ориентирована на создание необходимой для этого инфраструктуры. Популяризация IT-специальностей среди школьников — часть комплексного подхода ранней профессиональной ориентации, ожидаемый итог которой — приток в региональные вузы на IT-специальности и насыщение рынка квалицированными кадрами цифровой сферы.

"Мы от всей души благодарим региональных руководителей цифровой трансформации, которые вкладывают свои силы и лично участвуют в реализации проекта, помогая школьникам сделать первые шаги на пути к успешной карьере в ИТ. "Урок цифры" уже седьмой год объединяет школьников всей России, открывая перед ними мир цифры и помогая найти свое призвание в этой сфере", — подчеркнула Ольга Франчук, заместитель директора направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика".

Напомним, образовательный проект "Урок цифры" для школьников реализуется в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой экономики". Проект был инициирован Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". В 2023/24 учебном году партнерами проекта стали "Лаборатория Касперского", благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", компания "1С", "Яндекс", VK и Росатом. С 2018 года уроки проведены более 69 миллионов раз.