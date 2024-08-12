ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех заключила с Банком ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности. Документ подписали заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов Группой ВТБ.

"Банк ВТБ оказывает непосредственную поддержку важнейшей отрасли российской промышленности — двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Стратегическое партнерство связывает Банк ВТБ и Группу ОДК более 16 лет. За годы сотрудничества были успешно реализованы амбициозные и стратегические для отечественного двигателестроения проекты и создан существенный задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения.

"Подписанное сегодня соглашение является важным для развития взаимовыгодных отношений с Банком ВТБ. Наши партнеры участвуют в финансировании проектов корпорации, имеющих большое значение для развития предприятий ОДК. Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества", — сказал генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России" Вадим Бадеха.

Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум проходит в Московской области в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа. Общая площадь выставочных экспозиций составила более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.