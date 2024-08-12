НОВИКОМ заключил соглашение об организации финансирования с ОДК на 27,5 млрд рублей

Дочерний банк Госкорпорации Ростех заключил ряд соглашений с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) на общую сумму 27,5 млрд рублей. Подписание состоялось в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024". Подписи под документами поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.
Соглашение касается организации финансирования ОДК и ее дочернего предприятия "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО). Банк обеспечит корпорацию средствами для осуществления текущей деятельности.
В целом, поддержка банка будет способствовать реализации масштабных высокотехнологичных проектов флагмана отечественного двигателестроения.
Объединенная двигателестроительная корпорация — давний надежный партнер НОВИКОМа. В прошлом году на форуме "Армия" НОВИКОМ и ОДК подписали соглашение об организации опережающего финансирования корпорации и ее предприятий, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года.
"НОВИКОМ рад продолжить сотрудничество с ведущим производителем двигателей в России. Продукция ОДК имеет важнейшее значение для множества стратегических проектов, от которых зависит прорывное развитие отечественной промышленности. Для реализации задач, стоящих перед партнерами, мы готовы предоставить максимальный набор эффективных финансовых инструментов", — сказала Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.
ОДК специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисе двигателей для авиации, космических программ, а также для нефтегазовой промышленности и энергетики. Уфимское предприятие ОДК-УМПО является крупнейшим производителем газотурбинных двигателей в России.
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