Миллиард на дороги: в мэрии Самары ищут подрядчиков на ремонт дорог в 2025 году

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Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии опубликовала на сайте госзакупок два лота, связанных с ремонтом дорог. Совокупная сумма обоих лотов - более 1 млрд рублей (511,3 млн рублей и 489,2 млн рублей).