Синоптики предупреждают самарцев о сильном ветре

Во вторник, 13 августа, ФГБУ "Приволжское УГМС" объявлен желтый уровень опасности в регионе.

Утром местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером.

Региональное МЧС предупреждает: "Находясь на улице, избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайся держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев".