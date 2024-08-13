В Чапаевске прошла стратегическая сессия по цифровой трансформации

Во вторник, 13 августа, в Чапаевске прошла стратегическая сессия "Цифровая трансформация общества. Эффективное государственное управление".

Мероприятие продолжило серию выездных стратегических сессий, которые проводятся по поручению главы региона Вячеслава Федорищева для обсуждения с жителями основных направлений развития Самарской области и сбора предложений в проект программы социально-экономического развития региона на 2024-2029 годы.

Организатором стратегической сессии выступил департамент информационных технологий и связи Самарской области. Участие в ней приняли представители телекоммуникационных компаний, правительства Самарской области, администрации Чапаевска и представители органов местного самоуправления.

О повышении доступности мобильной связи, уровня "цифровой зрелости" региона, внедрении искусственного интеллекта рассказал врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Также он подчеркнул актуальность цифровой трансформации госуслуг: "В настоящее время перед нами стоит задача - получение услуги в течение нескольких секунд. Быстрота и проактивный режим - это то, над чем работают Минцифры и правительство РФ. К 2030 году планируется сделать модель оказания госуслуг максимально простой для населения".

В завершение выступления спикер напомнил о старте всероссийского голосования за подключение к мобильному Интернету населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые будут обеспечены покрытием сотовой связи стандартов 2G/4G в 2025 году. Проголосовать можно на портале "Госуслуги" - на странице сервиса для голосования: https://www.gosuslugi.ru/inet или по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

Глава Чапаевска Александр Кузнецов в продолжение темы получения государственных услуг в электронном формате отметил, что страх - один из психологических барьеров, возникающих у жителей при обращении на портал ЕПГУ.

"Динамика оказания услуг государством и муниципалитетами за последние 5-10 лет свидетельствует о повышении скорости и качества получения результата. Тем не менее пока количество услуг, которые могут быть адаптированы к населению, остается значительным. Мы должны помогать нашим жителям", - добавил глава города.

Николай Назаров, начальник управления проектирования и эксплуатации информационных систем и ресурсов ГБУ СО "Цифровой регион", подведомственного департаменту информтехнологий и связи, рассказал об удобстве получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Самарской области. По его мнению, простое взаимодействие с государственными органами - одна из составляющих комфортной среды для жизни, реализации потенциала знаний и навыков, гарантии безопасности в повседневном существовании и бизнесе, в новой информационной реальности.

Модератором сессии выступил Павел Корчагин, суперфиналист конкурса "Лидеры России". Он поделился опытом цифровой трансформации в Москве. В частности, было представлено московское решение "Цифровой двойник" - уникальная платформа, которая помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как реализуются значимые городские проекты. Фотограмметрическая модель дополняется аналитическими слоями с массивами данных обо всех сферах жизни столицы, которые обновляются в режиме реального времени.

Спикер подчеркнул, что миссия любой цифровой трансформации - повышение качества жизни каждого человека, прозрачность работы государственных структур, простота и удобство получения услуг, оказываемых всеми государственными, региональными и муниципальными структурами.

По итогам сессии участники определили дальнейшее направление совместной работы - совершенствование и упрощение процедуры оказания государственных и муниципальных услуг населению в части повышения качества и скорости.

Разрабатываемая программа социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, и охватит ключевые сферы экономики региона. Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.

Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый неравнодушный житель - сбор предложений осуществляется на сайте https://program.samregion.ru. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшие пять лет.