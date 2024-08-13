Из Тольятти в зону СВО отправился 100-й конвой "АвтоВАЗТранса"

Во вторник, 13 августа, из Тольятти в зону СВО отправился большой гуманитарный конвой. Он доставит бойцам на передовую и в прифронтовые госпитали более 60 тонн дополнительного обеспечения и грузов по запросам.

За несколько минут до начала отправки к жителям города, волонтерам и добровольцам, сопровождающим конвой, обратился глава Тольятти Николай Ренц.

"Дорогие тольяттинцы! Я не перестаю восхищаться и гордиться вами. Создать Городской штаб поддержки СВО — это просто формальность. Важно то, что этот штаб объединил людей уникальной судьбы и мироощущения. Да, подавляющее большинство жителей нашего города поддерживают вашу работу, но делаете её именно вы. И если бы не ваше трудолюбие, самоотверженность и энтузиазм, нам бы не удалось в очередной раз сформировать и наполнить грузовые машины предприятия "АВТОВАЗТРАНС" всем необходимым для наших военнослужащих. Я знаю, как порой сложно найти и собрать то, что нужно. С другой стороны каждый раз, приходя на погрузку, я удивляюсь и искренне горжусь тем, что нам это удается. От имени горожан и от себя лично отдельную благодарность выражаю всем тем, кто не называет свою фамилию, не рассказывает о себе широкой общественности, но очень серьезными средствами помогает оказывать гуманитарную помощь. Мы хорошо знаем этих людей и очень ими гордимся", — сказал глава города.

Николай Ренц выразил благодарность генеральному директору АО "АвтоВАЗТранс" Николаю Спивакову. Тольяттинская компания выполняет серьезный и очень важный государственный заказ, но при этом всегда находит возможность поддержать волонтеров.

"Николай Николаевич, спасибо вам за поддержку. Это неоценимая помощь. В прошлом году при содействии различных организаций из Тольятти в зону СВО ушли практически 200 конвоев. Весомый вклад в поддержку специальной военной операции, безусловно, вносит "АвтоВАЗТранс". И сегодня организация отправляет за "ленточку" 100-й по счету конвой", — добавил глава города.

В составе конвоя — две 20-тонные фуры и три 5-тонных КамАЗа, которые повезут на Донбасс автомобили, мотоциклы, строительные материалы, инструменты, различное вспомогательное оборудование, электронику, предметы одежды и гигиены, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Сопровождать грузовики будут представители различных волонтерских сообществ Тольятти, которые работают в тесной связке под эгидой Городского штаба поддержки военнослужащих и их семей.

Николай Спиваков отметил вклад волонтеров и добровольцев, которые ежедневно работают над формированием гуманитарных грузов для нужд российских военнослужащих: "Дорогие земляки, сегодня компания "АвтоВАЗТранс" отправляет 100-й гуманитарный конвой. В рамках благотворительной миссии компания отправила более 800 тонн груза на 59 единицах специализированной техники. Всё это стало возможным благодаря волонтерским организациям, благотворительным фондам, местному отделению партии "Единая Россия" и всем неравнодушным жителям нашего города и Самарской области при поддержке администрации и депутатов тольяттинской Думы. Искренне благодарен нашим водителям и механикам. Благодаря их мужеству и профессионализму каждый конвой находит своего адресата".

Депутат Самарской губернской думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Владимир Бокк вручил Николаю Спивакову Благодарственное письмо главы ДНР Дениса Пушилина за заслуги тольяттинского предприятия перед братской республикой.

Напомним, Горштаб был создан в конце 2022 г. по поручению Николая Ренца. Наряду с волонтерами в составе Горштаба на постоянной основе работают: администрация города, депутаты городской и областной думы, предприятия и организации города, Тольяттинская епархия, трудовые коллективы учреждений образования и родительская общественность, представители спортивных федераций, различных общественных, военно-патриотических, ветеранских организаций.