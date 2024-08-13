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НОВИКОМ и ПАО "Яковлев" договорились о финансировании поставок авиационно-технического имущества

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стратегический финансовый партнер Госкорпорации Ростех заключил соглашение с ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха) об открытии кредитной линии с лимитом 7,2 млрд рублей. Цель сотрудничества — финансирование расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашение о взаимодействии было подписано в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2024". Подписи под документом поставили Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и заместитель генерального директора по экономике и финансам "ПАО Яковлев" Марина Ковалева.

В соответствии с соглашением НОВИКОМ предоставит кредитные средства в размере 7,2 млрд рублей ведущему отечественному производителю самолетов нового поколения. Средства будут направлены на реализацию действующих экспортных контрактов и поставку авиационно-технического имущества.

С ПАО "Яковлев" НОВИКОМ связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. При поддержке дочернего банка Ростеха одна из крупнейших российских компаний в области самолетостроения внедряет инновационные технические решения. Сегодня самолеты компании хорошо известны во всем мире и поставляются на экспорт.

"Авиационная промышленность — один из драйверов технологического развития России. Инновации в этой сфере во многом определяют позиции России среди мировых технологических лидеров. Мы рады предоставлять качественные финансовые инструменты для реализации масштабных планов стратегического значения", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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