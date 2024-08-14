НОВИКОМ профинансирует инновационные проекты КРЭТа

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение об организации финансирования текущей деятельности концерна на сумму более 4 млрд рублей.

Подписи под документом поставили Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и генеральный директор Концерна "Радиоэлектронные технологии" Александр Пан.

КРЭТ — ведущий разработчик и производитель систем РЭБ, бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов и проверенный партнер НОВИКОМа. Банк активно сотрудничает с концерном с 2010 года и за это время профинансировал ряд знаковых проектов производителя. В частности, при поддержке банка КРЭТ выпускает инновационную авионику.

"Ключевые клиенты НОВИКОМа — флагманы отечественной промышленности, наиболее технологичные компании России. Эффективные инструменты финансирования, которые мы им предлагаем, позволяют реализовывать проекты национального масштаба и помогают укреплять технологический суверенитет страны. Мы в свою очередь стремимся постоянно совершенствовать финансовые решения, в основе которых — глубокие отраслевые компетенции и опыт интеграции в сделки мер господдержки", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

"Работа с опорным банком Госкорпорации Ростех — НОВИКОМом — помогает нам активно расширять производство и совершенствовать социальные программы для сотрудников. Эти проекты уже реализуются на предприятиях КРЭТ. В лице НОВИКОМа мы всегда видим надежного партнера, который готов предоставить финансовое плечо и помочь в реализации амбициозных планов", — подчеркнул генеральный директор КРЭТ Александр Пан.