При возгорании машины на острове Серный в Самаре пострадал пожилой мужчина

Во вторник, 13 августа, в 15:13 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины на острове Серный в Красноглинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел Opel. На тушение были направлены шесть огнеборцев и две автоцистерны.

Возгорание удалось ликвидировать в 15:28. В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 72-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.