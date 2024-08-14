"Гипровостокнефть" открыл шестую международную конференцию

В среду, 14 августа, в Самаре состоялось торжественное открытие 6-й международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Число зарегистрированных участников конференции превысило 250 человек, тем самым установив новый рекорд и побив показатели предыдущих лет. Специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, члены правительства области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели собрались, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и пути их решения, представить новые возможности и технологии, укрепить деловые связи и расширить горизонты сотрудничества. Причем среди участников есть эксперты из Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама.

Ключевыми темами международной конференции в 2024 году станут:

генеративные технологии и искусственный интеллект;

современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа; инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения;

повышение экономической и экологической эффективности промышленного производства;

экологизация и "зеленые технологии", геотерм, декарбонизация;

цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта, цифровое строительство;

современные методы проектного управления, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в промышленности;

инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик;

импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем; опыт и результаты импортозамещения.

Открывая двухдневную международную конференцию, генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков пожелал собравшимся обрести новые знания, обменяться опытом, контактами и сделать так, чтобы бизнес у всех участников процесса процветал. По его словам, среди наиболее важных тем, которые планируется поднять в рамках обсуждения, — цифровизация процессов, связанных с реализацией проектов, а также импортозамещение.

"Мы все — от недропользователя до строителей — собираемся вместе, чтобы понять, в какой точке мы находимся, чтобы узнать новое и применять полученные знания в наших проектах. В этом году и участников, и докладов больше. И все представленные темы, что называется, на злобу дня. Безусловно, всё в совокупности приведет к дальнейшему толчку и развитию в области проектирования, строительства, поставок", — подчеркнул Федор Тепляков.

Врио министра промышленности и торговли Олег Волков поприветствовал собравшихся от имени врио губернатора Вячеслава Федорищева и подчеркнул, что Самарская область является одним из ведущих промышленных регионов РФ. По объему добычи нефти губерния занимает 6-е место в стране, по объему нефтепереработки — 2-е.

"В регионе добывают нефть три ведущие нефтяные компании: "Роснефть", "Лукойл" и новая "Независимая нефтехимическая компания". Для сохранения объемов добычи они вкладывают значительные инвестиции. В этом году сумма составила 35 млрд рублей", — рассказал врио министра.

По его словам, темы, выбранные для обсуждения на конференции, важны для отрасли — особенно проекты, связанные с роботизацией и цифровизацией производства.

"Сегодня в условиях дефицита кадров вопрос автоматизации производства стоит на первом плане. Желаю, чтобы в рамках обсуждения будущих проектов, развития ваших предприятий удалось достичь новых и лучших результатов и показателей", — пожелал Олег Волков.

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Ольга Гришина вручила Федору Теплякову благодарственное письмо от Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" за вклад в социально-экономическое развитие региона и добавила, что "Гипровостокнефть" и ТПП являются давними партнерами.

"Благодарю за прекрасную организацию и возможность обмена лучшими практиками и профессиональными мнениями. Желаю всем интересной и плодотворной работы", — пожелала Ольга Гришина.

Председатель Совета Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков присоединился к пожеланиям плодотворной работы, продуктивного общения и подчеркнул: "От ума, от высокой практики, от взаимоотношений друг с другом — я имею в виду предприятия и организации, входящие в отрасль, которую вы представляете — зависит будущее не только нашей страны, но и во всем мире".

Участники конференции уже приступили к обсуждению насущных проблем нефтегазодобывающей отрасли и путей их решения, а также к процессу обмена профессиональным опытом, который дополнительно позволит им расширить горизонты делового сотрудничества.

Мероприятие продлится 14 и 15 августа. В течение двух дней запланированы выступления и круглые столы, дискуссионные панели, выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов, бизнес-встречи, биржа контактов. Всего прозвучит около 70 докладов на самые актуальные профессиональные темы.