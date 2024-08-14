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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Гипровостокнефть" открыл шестую международную конференцию

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, в Самаре состоялось торжественное открытие 6-й международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Никита Сенько

Число зарегистрированных участников конференции превысило 250 человек, тем самым установив новый рекорд и побив показатели предыдущих лет. Специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, члены правительства области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели собрались, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и пути их решения, представить новые возможности и технологии, укрепить деловые связи и расширить горизонты сотрудничества. Причем среди участников есть эксперты из Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама.

Ключевыми темами международной конференции в 2024 году станут:

  • генеративные технологии и искусственный интеллект;
  • современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа; инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения;
  • повышение экономической и экологической эффективности промышленного производства;
  • экологизация и "зеленые технологии", геотерм, декарбонизация;
  • цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта, цифровое строительство;
  • современные методы проектного управления, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в промышленности;
  • инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик;
  • импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем; опыт и результаты импортозамещения.

Открывая двухдневную международную конференцию, генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков пожелал собравшимся обрести новые знания, обменяться опытом, контактами и сделать так, чтобы бизнес у всех участников процесса процветал. По его словам, среди наиболее важных тем, которые планируется поднять в рамках обсуждения, — цифровизация процессов, связанных с реализацией проектов, а также импортозамещение.

"Мы все — от недропользователя до строителей — собираемся вместе, чтобы понять, в какой точке мы находимся, чтобы узнать новое и применять полученные знания в наших проектах. В этом году и участников, и докладов больше. И все представленные темы, что называется, на злобу дня. Безусловно, всё в совокупности приведет к дальнейшему толчку и развитию в области проектирования, строительства, поставок", — подчеркнул Федор Тепляков.

Врио министра промышленности и торговли Олег Волков поприветствовал собравшихся от имени врио губернатора Вячеслава Федорищева и подчеркнул, что Самарская область является одним из ведущих промышленных регионов РФ. По объему добычи нефти губерния занимает 6-е место в стране, по объему нефтепереработки — 2-е.

"В регионе добывают нефть три ведущие нефтяные компании: "Роснефть", "Лукойл" и новая "Независимая нефтехимическая компания". Для сохранения объемов добычи они вкладывают значительные инвестиции. В этом году сумма составила 35 млрд рублей", — рассказал врио министра.

По его словам, темы, выбранные для обсуждения на конференции, важны для отрасли — особенно проекты, связанные с роботизацией и цифровизацией производства.

"Сегодня в условиях дефицита кадров вопрос автоматизации производства стоит на первом плане. Желаю, чтобы в рамках обсуждения будущих проектов, развития ваших предприятий удалось достичь новых и лучших результатов и показателей", — пожелал Олег Волков.

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Ольга Гришина вручила Федору Теплякову благодарственное письмо от Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" за вклад в социально-экономическое развитие региона и добавила, что "Гипровостокнефть" и ТПП являются давними партнерами.

"Благодарю за прекрасную организацию и возможность обмена лучшими практиками и профессиональными мнениями. Желаю всем интересной и плодотворной работы", — пожелала Ольга Гришина.

Председатель Совета Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков присоединился к пожеланиям плодотворной работы, продуктивного общения и подчеркнул: "От ума, от высокой практики, от взаимоотношений друг с другом — я имею в виду предприятия и организации, входящие в отрасль, которую вы представляете — зависит будущее не только нашей страны, но и во всем мире".

Участники конференции уже приступили к обсуждению насущных проблем нефтегазодобывающей отрасли и путей их решения, а также к процессу обмена профессиональным опытом, который дополнительно позволит им расширить горизонты делового сотрудничества.

Мероприятие продлится 14 и 15 августа. В течение двух дней запланированы выступления и круглые столы, дискуссионные панели, выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов, бизнес-встречи, биржа контактов. Всего прозвучит около 70 докладов на самые актуальные профессиональные темы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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