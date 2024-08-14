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На пост председателя Шестого кассационного суда претендует Магомед Магомедов

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кресло председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции может занять нынешний председатель Четвертого апелляционного суда (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Магомед Магомедов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, до августа 2023 г. Шестой кассационный суд возглавлял Александр Ефанов. После дисциплинарного взыскания ВККС досрочно прекратила его полномочия. Первый конкурс прошел в сентябре прошлого года и был признан несостоявшимся, поскольку на него не подали ни одной заявки.

В феврале 2024 г. на второй конкурс заявились Игорь Пак (зампредседателя Шестого кассационного суда) и Иван Семенов (зампредседателя Верховного суда Республики Башкортостан). Но ВККС отказала в рекомендации Семенову, а Пак добровольно снял с конкурса свою кандидатуру.

По итогам предыдущего конкурса ВККС не одобрила ни одно из заявлений. На пост претендовали двое: судья Шестого кассационного суда, председатель 7-го судебного состава Наиль Ляпин и бывший зампред Верховного суда РТ, председатель уголовной коллегии ВС РТ Максим Беляев. Ляпин отозвал заявление, а Беляева не стали рекомендовать на должность.

Магомед Магомедов — уроженец Дагестана, работает в судебной системе с 1980 года. Много лет был судьей Верховного Суда РФ, возглавлял судебный состав. В нынешней должности находится с 2018 года.

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