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"Калашников" и НОВИКОМ — партнеры в производстве беспилотников

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Концерн "Калашников" и банк НОВИКОМ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" договорились о расширении партнерства, в частности, в развитии производства беспилотных летательных аппаратов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписи под соответствующим документом поставили председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

В рамках соглашения дочерний банк Ростеха организует финансирование предприятия. Это поможет своевременно выполнить производственную программу концерна, которая включает проекты в сфере современных БЛА.

Также взаимодействие сторон предусматривает оказание НОВИКОМом консультационных услуг в банковской сфере, включая получение льготных инструментов государственной поддержки, а также организацию банковского сопровождения расчетов в рамках проектов концерна.

"Калашников" и НОВИКОМ связывает многолетнее эффективное партнерство, которое началось в 2012 году. Банк предоставляет предприятиям концерна кредиты и банковские гарантии для реализации государственных и экспортных контрактов, а также финансирование покупки оборудования.

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