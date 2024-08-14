Сбер и "ТЯЖМАШ" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

Сбер и один из крупнейших российских заводов по проектированию и производству оборудования для тяжелого машиностроения АО "ТЯЖМАШ" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает сотрудничество в сфере цифровой трансформации, сообщает Сбер.

"ТЯЖМАШ" рассматривает возможность внедрить цифровые и операционные решения Сбера и его компаний-партнеров, нацеленные на повышение эффективности производственного процесса, обеспечение кибербезопасности, получение больших аналитических данных. Стороны также планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты, заниматься развитием робототехники для выполнения производственных процессов, объединить усилия по внедрению искусственного интеллекта в продукцию завода.

"ТЯЖМАШ" — крупное предприятие с большой историей, производящее оборудование для тепловых, гидроэлектростанций, металлургических и горнодобывающих комбинатов, наземных стартовых комплексов, — комментирует Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка. — Работая в такой, казалось бы, очень традиционной и консервативной отрасли как тяжёлое машиностроение, коллеги активно внедряют цифровые технологии. Сбер как компания, которая уже прошла AI-трансформацию и получает от неё реальный экономичный эффект, готова делиться своей экспертизой, помочь модернизировать производственные процессы за счёт технологий. Уверен, что заключённое соглашение поможет нам определить первостепенные направления сотрудничества и консолидировать усилия".

"Наше предприятие связывают со Сбербанком долгие годы сотрудничества в различных сферах, — отмечает в свою очередь Роман Ларионов, генеральный директор АО "ТЯЖМАШ". — И достигнутое за это время взаимопонимание позволяет принимать участие в новых перспективных проектах, каким является цифровая трансформация. Уверен, современные цифровые и операционные решения Сбербанка, а также богатый опыт взаимодействия помогут нашему предприятию оптимизировать как конструкторско-технологическую деятельность, так и производственные процессы. При этом большое значение имеет обеспечение кибербезопасности, что сегодня как никогда актуально и открывает для нас новые возможности по развитию интеллектуального потенциала".