16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: россияне отказываются от соков и нектаров в пользу кваса и морсов Сбер открыл в Тольятти офис будущего Туризм, общепит и товары для дома ― самые быстроразвивающиеся ниши в бизнесе Сбер и "ТЯЖМАШ" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации "Калашников" и НОВИКОМ — партнеры в производстве беспилотников

Банки Финансы

Сбер и "ТЯЖМАШ" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер и один из крупнейших российских заводов по проектированию и производству оборудования для тяжелого машиностроения АО "ТЯЖМАШ" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает сотрудничество в сфере цифровой трансформации, сообщает Сбер.

"ТЯЖМАШ" рассматривает возможность внедрить цифровые и операционные решения Сбера и его компаний-партнеров, нацеленные на повышение эффективности производственного процесса, обеспечение кибербезопасности, получение больших аналитических данных. Стороны также планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты, заниматься развитием робототехники для выполнения производственных процессов, объединить усилия по внедрению искусственного интеллекта в продукцию завода.

"ТЯЖМАШ" — крупное предприятие с большой историей, производящее оборудование для тепловых, гидроэлектростанций, металлургических и горнодобывающих комбинатов, наземных стартовых комплексов, — комментирует Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка. — Работая в такой, казалось бы, очень традиционной и консервативной отрасли как тяжёлое машиностроение, коллеги активно внедряют цифровые технологии. Сбер как компания, которая уже прошла AI-трансформацию и получает от неё реальный экономичный эффект, готова делиться своей экспертизой, помочь модернизировать производственные процессы за счёт технологий. Уверен, что заключённое соглашение поможет нам определить первостепенные направления сотрудничества и консолидировать усилия".

"Наше предприятие связывают со Сбербанком долгие годы сотрудничества в различных сферах, — отмечает в свою очередь Роман Ларионов, генеральный директор АО "ТЯЖМАШ". — И достигнутое за это время взаимопонимание позволяет принимать участие в новых перспективных проектах, каким является цифровая трансформация. Уверен, современные цифровые и операционные решения Сбербанка, а также богатый опыт взаимодействия помогут нашему предприятию оптимизировать как конструкторско-технологическую деятельность, так и производственные процессы. При этом большое значение имеет обеспечение кибербезопасности, что сегодня как никогда актуально и открывает для нас новые возможности по развитию интеллектуального потенциала".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1