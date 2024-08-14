Сбер открыл в Тольятти офис будущего

В Тольятти открылся офис Сбера нового поколения по адресу ул. Лизы Чайкиной, 79. Пространство позволяет получить классические финансовые продукты и услуги, а также подключить нефинансовые сервисы.

В открытии офиса приняли участие глава администрации Комсомольского района Михаил Абросимов, управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина и региональный директор Самарского отделения Сбербанка Дмитрий Полулех.

В офисе можно познакомиться с умными устройствами группы компаний Сбер. Они представлены в пространстве SberDevices, которая находится в открытом доступе. Среди них можно найти: СберПортал, SberBox и умные лампы "Сбер" и другие гаджеты.

В специально оборудованных зонах можно воспользоваться сервисами экосистемы и подключиться к мобильному оператору СберМобайл, получить заказ из интернет-магазина или отправить посылку через сервис "Логистика".

Отдельные переговорные комнаты предназначены для комфортного ожидания. Детский уголок с интерактивным устройством позволяет маленьким посетителям слушать сказки и просматривать их изображения.

"Сегодняшнее мероприятие стало значимым событием не только для Сбера, но и для жителей Тольятти. Офисы нового формата позволяют увидеть, как развивается банковская экосистема и внедряются инновации в сфере цифровых коммуникаций. Новое отделение является универсальным и предлагает не только традиционные банковские продукты, но и новые сервисы и технологии, которые, несомненно, будут востребованы клиентами", — отметила Наталья Красулина.

"Сбер непрерывно улучшает качество предоставляемых услуг и стремится сделать их более удобными для клиентов. Теперь наш офис — это не только место для снятия наличных, открытия вкладов, получения консультаций и кредитов, но и комфортная среда, где клиенты могут решать различные повседневные и деловые вопросы, а также получать разнообразные услуги", — добавил Дмитрий Полулех.

Абросимов Михаил в свою очередь подчеркнул, что для жителей Комсомольского района, особенного для возрастной категории граждан, значима работа данного отделения, находящегося в пешей доступности. Причем важно, что обновленный офис работает на традиционном для жителей района месте.