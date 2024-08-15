Драйвер роста: на конференции "Гипровостокнефти" представлен опыт работы с искусственным интеллектом

Цифровые технологии и искусственный интеллект в проектировании и нефтегазодобыче позволяют оптимизировать производство, снизить затраты, повысить эффективность, а также перевести бизнес-процессы на отечественное программное обеспечение. Об этом эксперты рассказали во время дискуссий на полях 6-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" проводит в Самаре 14–15 августа.

Открывая работу секции "Цифровизация. Искусственный интеллект", начальник управления информационных технологий "Гипровостокнефти" Любовь Зубова отметила, что цифровые инструменты и технологии рассматриваются в институте как неотъемлемая часть производственной деятельности. Все данные о работе компании доступны на любом устройстве в реальном режиме времени.

В институте разработана стратегия цифровой трансформации, для реализации которой утверждены и реализуются программы развития по всем направлениям производства. Это и оптимизация бизнес-процессов, и применение предиктивной аналитики в системах управления, развитие цифровых интеллектуальных ассистентов в процессе проектирования, внедрение генеративных технологий на базе языковых моделей и машинного обучения.

"Сегодня мы работаем в едином информационном пространстве с нашими заказчиками. Они могут видеть и контролировать выполнение проекта. Это стало возможным благодаря созданной нами автоматизированной системе реестра проектной документации. Сегодня в ней зарегистрировано более 6 000 внешних пользователей", — рассказала Любовь Зубова.

"Гипровостокнефть" широко использует технологии информационного моделирования и электронно-технических цифровых паспортов объектов строительства, используемых для сопровождения объектов на всех этапах жизненного цикла. Также институт внедряет технологии разработки виртуальных обучающих тренажеров, фотопанорам и VR-туров.

Любовь Зубова отметила, что процесс цифровизации в институте идет в условиях действующей программы импортозамещения. При наличии более 200 комплексов и программ сторонних разработчиков, в том числе импортного производства, большая работа проводится не только по замене импортного ПО на отечественное, но и по адаптации, интеграции этого ПО в рамках комплексной системы САПР и систем управления на базе корпоративного портала.

"В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы передавать заказчикам, специалистам главгосэкспертизы не комплекты проектно-сметной документации, а комплексную информационную модель объекта. Я считаю, это произойдет в уже недалеком будущем", — высказала свою точку зрения Любовь Зубова.

О возможностях применения технологий искусственного интеллекта при выполнении проектно-изыскательских работ рассказал руководитель центра подготовки проектов, блок заместителя генерального директора по подготовке и реализации проектов "Газпромнефть-Развития" Антон Смирнов.

По его словам, в будущем в проектировании обязательно должен присутствовать искусственный интеллект в виде понятного механизма взаимодействия с цифровой средой: простой интерфейс, который позволяет ввести исходные данные, выполнить определенные несложные манипуляции и получить нужный результат.

"Та работа, которая сегодня происходит на стороне проектного института, может быть описана какой-то системной моделью алгоритмов, где между собой взаимодействуют различные цифровые инструменты. Мы предполагаем, что оперативность работы такой системы будет намного выше, чем сейчас".

Вместе с тем Антон Смирнов отметил, что работу ИИ в той или иной мере все равно должен контролировать человек. Проектировщик знает документы, которые регламентирует процесс, знает требования законодательства и заказчика. Отдать это все сразу в работу ИИ не так просто. Поэтому сегодня в проектировании используются разные компоненты искусственного интеллекта. Например, применение в сопутствующих вспомогательных задачах, создание интеллектуальных помощников.

Также эксперт выделил несколько трендов в работе с ИИ в будущем:

повсеместное использование для выполнения инженерных изысканий;

применение ИИ для оценки и экспертизы проектов;

создание полностью цифровой модели проекта.

Тему цифровизации в нефтегазодобычи продолжили другие участники конференции. Ведущий специалист "СиСофт Девелопмент" Александр Коростылев рассказал о современных системах 3D-проектирования. Они позволяют сформировать трехмерную информационную модель по всем проектным разделам и инженерным специальностям на основе модели выпускается высококачественная проектная и рабочая документация.

Александр Коростылев продемонстрировал участникам конференции примеры разработки и внедрения информационных систем для создания, актуализации и предоставления совместного доступа к трехмерным моделям объектов промышленного назначения с использованием российских программных решений Model Studio CS и CADLib.

Руководитель направления "Гипровостокнефти" Денис Шпилькин поднял тему применения в качестве графической основы системы управления инженерными данными (СУИД) панорамных фотоснимков.

По его словам, это позволяет без потери информативности снизить стоимость разработки для эксплуатирующихся объектов. Вместе с главным специалистом ОИТ института эксперт также рассказал о технологии разработки виртуальных имитационных тренажеров.

Формирование полноценной импортонезависимой BIM-среды — необходимость сегодняшнего дня. Об этом в своем докладе говорил и заместитель директора департамента по КР "АСКОН-Системы проектирования" Вячеслав Воейков. Решение компании — линейка программных продуктов Pilot — предназначена для информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта.

"Ключевые функциональные особенности продуктов "АСКОНа" включают в себя единую среду хранения данных и построение бизнес-процесса. Это позволяет обеспечивать высокую производительность работы с инженерными данными и сложными моделями. У нас был интересный опыт: мы загружали в систему информационную модель целого города. И никаких проблем у пользователей в рамках этого эксперимента не было. Также наши продукты обеспечивают коллективную работу с документами, чертежами, файлами", — поделился информацией Вячеслав Воейков.

Среди участников конференции были компании, которые уже используют подобные технологии в своей работе. Так, например, заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Буторов рассказал о проектах, которые "Газпром" реализовал с помощью информационного моделирования.

Обсуждение темы применения и развития цифровых технологий в нефтегазодобыче продолжится в рамках второго дня работы конференции. Планируются выступления представителей ведущих предприятий отрасли.