В тренерском составе гандбольной "Лады" произошли изменения

Помощником главного тренера гандбольной "Лады-2" стал воспитанник мужского отделения тольяттинской школы ручного мяча Александр Деревень, сообщается на сайте клуба.

В течение первой декады августа "Лада-2" трудилась под его началом, пока наставница дубля Оксана Роменская отлучалась из команды на время УТС юниорской сборной страны.