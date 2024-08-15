На очистных сооружениях "Тольяттиазота" стартовал капремонт оборудования

"Тольяттиазот" начал капитальный ремонт на биологических очистных сооружениях (БОС). Основная задача ремонтной кампании, которая займет около пяти месяцев, — увеличение эффективности и срока эксплуатации ключевых конструкций.

Обновления затронут одну из трех барьерных емкостей, в которые поступают неорганические стоки с промышленной площадки предприятия. Среди наиболее значимых работ — восстановление стен и днища сооружения, строительство отмостки по периметру и нанесение химзащиты. При проведении ремонта будут использованы материалы, отвечающие современным требованиям, отмечают в компании.

Параллельно будет отремонтирован аэробный стабилизатор, основная функция которого — глубокая очистка стоков. Его объем составляет 22,2 тыс. кубических метров. Специалистам предстоит восстановить строительные конструкции, включая стены, перегородки, отмостки и площадки обслуживания. На финальном этапе будут смонтированы новые аэрационные системы и заменена запорно-регулирующая арматура.

Биологические очистные сооружения, входящие в состав "Тольяттиазота", очищают не только собственные стоки предприятия, но и принимают сточные воды от Комсомольского района Тольятти и микрорайона Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 тыс. кубометров стоков.

"Мероприятия, которые планируются на биологических очистных сооружениях ТОАЗа, позволят продлить срок эксплуатации оборудования на несколько десятков лет. Важнейшим результатом капитального ремонта станет снижение воздействия на окружающую среду за счет модернизации основных конструкций БОС с использованием новейших технологий", — говорит главный инженер предприятия Андрей Кургин.