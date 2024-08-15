Сбербанк в 1,5 раза увеличил объём поддержки строительной отрасли Поволжья

С начала 2024 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях Сбербанк увеличил объём кредитования застройщиков.

Так, за первые 7 месяцев 2024 г. Сбер поддержал строительство новых объектов недвижимости в Поволжье на общую сумму более 62 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего кредитных средств Сбера за этот период получили застройщики Пензенской области — общая сумма финансирования составила почти 14 млрд рублей. В топ-3 также вошли Астраханская и Самарская области — строительные компании этих регионов заручились кредитной поддержкой Сбера на сумму 11 и 10 млрд руб. соответственно.

В регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка почти все объекты возводятся в рамках проектного финансирования с применением счетов эскроу. Отметим, что у таких застройщиков есть возможность использовать комплексный продукт банка, чтобы снизить конечную ставку по ипотеке для своих будущих покупателей.