Сбербанк в 1,5 раза увеличил объём поддержки строительной отрасли Поволжья

С начала 2024 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях Сбербанк увеличил объём кредитования застройщиков.
Так, за первые 7 месяцев 2024 г. Сбер поддержал строительство новых объектов недвижимости в Поволжье на общую сумму более 62 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего кредитных средств Сбера за этот период получили застройщики Пензенской области — общая сумма финансирования составила почти 14 млрд рублей. В топ-3 также вошли Астраханская и Самарская области — строительные компании этих регионов заручились кредитной поддержкой Сбера на сумму 11 и 10 млрд руб. соответственно.
В регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка почти все объекты возводятся в рамках проектного финансирования с применением счетов эскроу. Отметим, что у таких застройщиков есть возможность использовать комплексный продукт банка, чтобы снизить конечную ставку по ипотеке для своих будущих покупателей.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.