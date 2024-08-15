Авито Авто: в Самарской области самым востребованным новым седаном в 2024 г. стала Lada Granta

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 г. в Самарской области. Самыми востребованными в этот период оказались отечественные автомобили, а средняя цена одной такой машины составила 2 210 000 рублей.

По данным платформы, в регионе количество объявлений о продаже новых автомобилей с кузовом седан в период с января по июль 2024 г. оказалось на 76,6% выше, чем в аналогичный период 2023 года.

Наибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (Lada): на нее пришлось 65,98% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 62,15% от предложения. Также в топ-5 по популярности вошли Geely, Toyota, OMODA и Kia. Наиболее заметно год к году вырос спрос на авто китайских производителей — OMODA, Chery, Changan.

Среди моделей лидером по спросу стала Lada Granta с 33,16% — именно она и самая бюджетная в топ-5. На втором месте оказалась Vesta c 30,07%, а на третьем — Geely Emgrand с 7,77%, которая также лидирует по динамике спроса. Четвертое и пятое места заняли OMODA S5 и ВАЗ (Lada) Vesta Cross. В топ-3 по доле в предложении вошли Lada Vesta, Lada Granta, Geely Emgrand.

"Седаны не только сохраняют позиции на рынке новых автомобилей, но и демонстрируют рост спроса в прошедшие месяцы 2024 года. Это связано с доступностью авто с таким типом кузова, а также, с расширением предложения китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris. Одновременно с этим онлайн-инструменты позволяют искать и покупать новые автомобили, не только ориентируясь на цены и технические характеристики, но и проверяя надежность продавца, например, с помощью бейджа "Проверенный партнёр" — программы, которая помогает продавцам усилить доверие потенциальных клиентов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.