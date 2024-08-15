На трассе Самара – Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие

В Волжском районе Самарской области близятся к завершению работы по капитальному ремонту региональной автомобильной трассы Самара — Новокуйбышевск. Участок дороги протяженностью 6,8 км ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Автомобильная дорога входит в опорную сеть Российской Федерации. Самара- Новокуйбышевск — один из основных выездов из города Самары, который ведет на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта участок дороги доводят до нормативных параметров 1В технической категории. "Нами выполнено уширение трех участков автодороги общей протяженностью 1,7 км. Для удобства разворота и безопасности водителей были обустроены широкие обочины, чтобы автомобилисты могли останавливаться, производить ремонт либо просто отдохнуть на дороге. Также проведено обустройство остановок общественного транспорта с заменой остановочных павильонов. На пешеходных переходах у остановок установим современные светофорные комплексы Т.7., которые будут предупреждать водителей о пешеходах на дороге", — говорит представитель подрядной организации Дмитрий Димов.

На этой неделе дорожники завершили основные работы по устройству верхнего слоя покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 и приступили к нанесению разметки термопластиком. Кроме того, сейчас ведутся работы по устройству опор освещения, краевого и осевого барьерного ограждений, а также продолжается капитальный ремонт моста через ручей. Все работы на объекте планируется закончить до 1 октября 2024 года.

Работы ведутся под контролем общественников. Промежуточные результаты капитального ремонта трассы в среду, 14 августа, оценил региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов. "Очень важно, что такая высокоинтенсивная дорога будет обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности дорожного движения, в том числе улично-дорожным освещением. Это позволит избежать аварийных ситуаций и сохранить жизни людей", — подчеркнул он.

Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ — одно из приоритетных направлений национального проекта. В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.

На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтируют 4 "опорных" участка протяженностью 77 км.

Всего 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти.