На трассе Самара – Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие

В Волжском районе Самарской области близятся к завершению работы по капитальному ремонту региональной автомобильной трассы Самара — Новокуйбышевск. Участок дороги протяженностью 6,8 км ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Автомобильная дорога входит в опорную сеть Российской Федерации. Самара- Новокуйбышевск — один из основных выездов из города Самары, который ведет на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.
В рамках капитального ремонта участок дороги доводят до нормативных параметров 1В технической категории. "Нами выполнено уширение трех участков автодороги общей протяженностью 1,7 км. Для удобства разворота и безопасности водителей были обустроены широкие обочины, чтобы автомобилисты могли останавливаться, производить ремонт либо просто отдохнуть на дороге. Также проведено обустройство остановок общественного транспорта с заменой остановочных павильонов. На пешеходных переходах у остановок установим современные светофорные комплексы Т.7., которые будут предупреждать водителей о пешеходах на дороге", — говорит представитель подрядной организации Дмитрий Димов.
На этой неделе дорожники завершили основные работы по устройству верхнего слоя покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 и приступили к нанесению разметки термопластиком. Кроме того, сейчас ведутся работы по устройству опор освещения, краевого и осевого барьерного ограждений, а также продолжается капитальный ремонт моста через ручей. Все работы на объекте планируется закончить до 1 октября 2024 года.
Работы ведутся под контролем общественников. Промежуточные результаты капитального ремонта трассы в среду, 14 августа, оценил региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов. "Очень важно, что такая высокоинтенсивная дорога будет обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности дорожного движения, в том числе улично-дорожным освещением. Это позволит избежать аварийных ситуаций и сохранить жизни людей", — подчеркнул он.
Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ — одно из приоритетных направлений национального проекта. В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.
На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтируют 4 "опорных" участка протяженностью 77 км.
Всего 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...