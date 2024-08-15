Малый бизнес и крупные промышленные предприятия Самарской области обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

22 августа на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Участники события — АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Средне-волжский механический завод", АО "Строммашина-Щит" — презентуют на мероприятии выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса узнают о потребностях крупных промышленных предприятий региона, и получат возможность стать поставщиком производственных компаний. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — отмечал ранее глава региона. — Во-первых, от этого зависит наполнение бюджета Самарской области, что позволит нам финансировать важнейшие социальные направления: дороги, здравоохранение, образование".

Важнейшей частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между представителями предприятий—заказчиков и предприятиями-поставщиками услуг и продукции.

"На ярмарках кооперации индустриальные партнеры презентуют свои потребности представителям малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, заинтересованы в заказах от крупных предприятий. Участники здесь обмениваются контактами и обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и поставщиков".

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Регистрация на участие в мероприятии — по ссылке.