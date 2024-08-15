Малый бизнес и крупные промышленные предприятия Самарской области обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

22 августа на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Участники события — АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Средне-волжский механический завод", АО "Строммашина-Щит" — презентуют на мероприятии выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса узнают о потребностях крупных промышленных предприятий региона, и получат возможность стать поставщиком производственных компаний. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — отмечал ранее глава региона. — Во-первых, от этого зависит наполнение бюджета Самарской области, что позволит нам финансировать важнейшие социальные направления: дороги, здравоохранение, образование".
Важнейшей частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между представителями предприятий—заказчиков и предприятиями-поставщиками услуг и продукции.
"На ярмарках кооперации индустриальные партнеры презентуют свои потребности представителям малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, заинтересованы в заказах от крупных предприятий. Участники здесь обмениваются контактами и обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и поставщиков".
Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Регистрация на участие в мероприятии — по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?