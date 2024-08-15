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НОВИКОМ и У-УАЗ заключили соглашение об организации финансирования

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха заключил рамочное соглашение с Улан-Удэнским авиационным заводом (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" — одним из ведущих российских предприятий, выпускающим вертолетную технику. Согласно условиям, НОВИКОМ может профинансировать производственные программы завода на сумму 21 млрд рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соответствующие документы подписали Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и Первый заместитель генерального директора Улан-Удэнского авиационного завода Станислав Сушко.

По условиям рамочного соглашения банк при возникновении потребности возьмет на себя обязательства по финансированию расходов, связанных с исполнением контрактов по основной деятельности Улан-Удэнского авиационного завода (производство вертолетов), на общую сумму 20 млрд руб. Кроме того, НОВИКОМ может предоставить авиапредприятию банковские гарантии на сумму 1 млрд руб.

Улан-Удэнский авиационный завод — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех, лидер регионального отделения Союза Машиностроителей России. Предприятие производит широкую линейку современной вертолетной техники и осваивает производство новых перспективных машин. Это вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и новейший Ми-171А3.

"НОВИКОМ активно содействует развитию отечественных предприятий, работающих над созданием высоких технологий. Разработанные ими конкурентные решения укрепляют технологический суверенитет страны. В рамках партнерства с У-УАЗ банк предложит финансовые инструменты, учитывающие специфику деятельности предприятия. Это позволит нарастить объемы выпуска инновационной продукции в долгосрочной перспективе", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

НОВИКОМ успешно сотрудничает с Республикой Бурятия, где расположен У-УАЗ, по ряду других направлений. В конце 2023 года банк и правительство республики заключили соглашение, которое поможет укрепить экономический и промышленный потенциал, реализовать инвестиционные программы и проекты на территории региона.

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