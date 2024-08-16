Дорожный ремонт на Жигулевской ГЭС завершили раньше срока

Ремонт дорожного полотна на участке трассы М5 "Урал" в Самарской области завершили раньше срока. Дорожники закончили устройство слоев износа на участке, проходящем по Жигулевской плотине (км 970 — км 971). Об этом сообщает Поволжуправтодор.
На период проведения работ пропускная способность участка трассы была ограничена: закрыты две из четырех полос для движения. Отрезок на водосливной плотине Жигулевской ГЭС является не только частью федеральной дороги, но и единственным сухопутным звеном, связывающим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти.
Для оптимизации производственного процесса работа на километровом мостовом сооружении проводилась круглосуточно и была завершена раньше запланированного срока. В ремонте было задействовано порядка 50 человек, работающих в две смены, при чем основная работа проводилась в ночное время.
На участке провели фрезерование, выполнили устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия, также произвели восстановление в зоне 76 деформационных швов. Верхнее покрытие проезжей части на объекте выполнено с применением ЩМА-16. Дорожники также нанесли разметку на обновленное полотно дороги.
"Следует отметить, что ограничение на проезд транзитного транспорта через Жигулевскую ГЭС в дневное время, введенное из-за увеличения интенсивности транспортного потока, для большегрузов сохраняется", - отмечается в сообщении.
Напомним, оно действует с 12 июля, ежедневно, с 6:00 до 22:00. Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) на период действия ограничений направляется по объездным маршрутам по следующим федеральным трассам:
— М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;
— А-151 Цивильск — Ульяновск;
— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа —Челябинск (подъезд к городу Ульяновску);
— P-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
— P-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, исключая км 44 — км 45;
— P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...