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Дорожное строительство Транспорт и связь

Дорожный ремонт на Жигулевской ГЭС завершили раньше срока

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонт дорожного полотна на участке трассы М5 "Урал" в Самарской области завершили раньше срока. Дорожники закончили устройство слоев износа на участке, проходящем по Жигулевской плотине (км 970 — км 971). Об этом сообщает Поволжуправтодор.

На период проведения работ пропускная способность участка трассы была ограничена: закрыты две из четырех полос для движения. Отрезок на водосливной плотине Жигулевской ГЭС является не только частью федеральной дороги, но и единственным сухопутным звеном, связывающим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти.

Для оптимизации производственного процесса работа на километровом мостовом сооружении проводилась круглосуточно и была завершена раньше запланированного срока. В ремонте было задействовано порядка 50 человек, работающих в две смены, при чем основная работа проводилась в ночное время.

На участке провели фрезерование, выполнили устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия, также произвели восстановление в зоне 76 деформационных швов. Верхнее покрытие проезжей части на объекте выполнено с применением ЩМА-16. Дорожники также нанесли разметку на обновленное полотно дороги.

"Следует отметить, что ограничение на проезд транзитного транспорта через Жигулевскую ГЭС в дневное время, введенное из-за увеличения интенсивности транспортного потока, для большегрузов сохраняется", - отмечается в сообщении.

Напомним, оно действует с 12 июля, ежедневно, с 6:00 до 22:00. Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) на период действия ограничений направляется по объездным маршрутам по следующим федеральным трассам:

— М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

— А-151 Цивильск — Ульяновск;

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа —Челябинск (подъезд к городу Ульяновску);

— P-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

— P-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, исключая км 44 — км 45;

— P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

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