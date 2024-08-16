НОВИКОМ расширяет "Развитие"

Семь крупных российских промышленных предприятий присоединились к программе поощрения дочернего банка Ростеха "Развитие". Их сотрудники смогут получать финансовые продукты на льготных условиях. Соответствующие соглашения подписаны на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

Среди подключившихся к программе предприятий — станкостроительный холдинг "СТАН", производитель металлорежущего оборудования "Станкотех" и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Всего соглашения подписали семь компаний, в которых работает более 6 тыс. человек. Все они потенциально могут стать участниками программы "Развитие", которая позволяет оформить ипотеку, потребительский или образовательный кредиты в НОВИКОМе по сниженной процентной ставке.

Мотивационная программа "Развитие" — эффективный HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности. Программа разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка. За это время к ней присоединилось более 150 предприятий, а общая сумма выданных кредитов превысила 5 миллиардов рублей.

Участие в программе "Развитие" доступно нескольким категориям сотрудников — высокопрофессиональным молодым специалистам, победителям отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, наставникам и инженерам, работникам, имеющим право на социальную поддержку. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе, а НОВИКОМ предоставляет им наилучшие условия и индивидуальное обслуживание.

В начале 2024 года банк расширил список участников. В него были включены работники, завершившие службу по мобилизации и участвовавшие в программе Ростеха "Доброволец", сотрудники, направляемые в служебные командировки в зону СВО, члены семей мобилизованных работников и добровольцев-контрактников.

В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. В поддержку этого национального приоритета НОВИКОМ ввел в программу "Развитие" дополнительную категорию — многодетные семьи.

"За масштабными проектами в сфере гособоронзаказа и производства гражданской продукции стоят высокопрофессиональные коллективы и отдельные специалисты. Привлечь их на предприятия и сделать долгосрочное сотрудничество привлекательнее — важнейшая задача, решению которой способствует программа "Развитие". Руководителям она помогает в работе с кадрами, а сотрудников стимулирует улучшить свою жизнь при финансовой поддержке НОВИКОМа", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.