ВТБ выявил три основные схемы обмана пенсионеров мошенниками

ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров.

Предложение о перерасчете пенсии

Мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Предлагают оформить заявление по телефону, для чего нужно назвать личные данные. Затем они просят назвать код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает доступ для входа в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги — мошенники смогут дистанционно войти в личный кабинет потенциальной жертвы, оформить кредиты на ее имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

Предложение скидки на ЖКУ

Мошенники звонят по телефону и рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам. Неизвестные просят подтвердить, что пользователь является пенсионером и запрашивают персональные данные, а затем — код из СМС. Стандартно эту информацию можно будет использовать для хищений или получения кредитов.

Переоформление полиса ОМС

Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис. Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить якобы новый электронный полис здесь и сейчас. Затем жертву просят скачать приложение Минздрава — однако это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить поделиться СМС-кодом для входа на Госуслуги.

Эксперты ВТБ отмечают смещение внимания мошенников на людей старшего возраста — специально для пенсионеров разрабатываются сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов, таких как обеспечение безопасности. Среди последних негативных трендов в этом случае — манипулирование вопросами страхования, контроля пенсии и самым повседневным и важным вопросом для людей старшего возраста — например, оплатой коммунальных услуг.

ВТБ предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность — задачей мошенников является получение персональных секретных данных, которые может знать только потенциальная жертва. Поэтому, в первую очередь, нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.