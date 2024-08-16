CARCADE поддержала специализированную выставку ко Дню строителя в Екатеринбурге

10 августа в центре Екатеринбурга прошёл масштабный профессиональный праздник, организованный ведущими компаниями строительной отрасли Свердловской области.

В течение дня на более чем 30 площадках гостей ждали выставка новейшей техники, мастер-классы по строительным специальностям, розыгрыши призов, а также музыкальные и спортивные шоу.

В рамках мероприятия прошла крупнейшая на Урале выставка крупногабаритной спецтехники, на которой было представлено более 100 бульдозеров, колёсных и гусеничных экскаваторов, автокранов, самосвалов, погрузчиков, тракторов и манипуляторов. Гости познакомились с линейкой лёгких коммерческих автомобилей Dongfeng и Jungfeng, представленных в разнообразных модификациях. Событие сопровождалось выступлением гимнастов, которые выполняли трюки на тросах 15-метрового строительного крана.

"Строительная отрасль — одна из наиболее значимых в российской экономике. Она демонстрирует динамичное развитие, в том числе благодаря передовым технологиям и современной технике. Наш партнёр — ГК Столица, ведущий мультибрендовый поставщик, представил на выставке 30 единиц техники марок JAC, FOTON, Dongfeng, а также новинку от бренда SDAC, а представители CARCADE на стенде консультировали всех желающих по возможному приобретению её в лизинг. Важно отметить, что сегмент дорожно-строительной техники стабильно занимает лидирующие позиции в портфеле компании: прирост сделок по итогам первого полугодия 2024 года составил 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Именно поэтому мы сфокусированы на усовершенствовании продуктов и спецпредложений для строительного бизнеса", — прокомментировала Елена Чемпалова, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Екатеринбург.