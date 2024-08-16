Реагент "ТОАЗа" для очистки выхлопных газов признан на международном уровне

Контрольно-аналитическая лаборатория ТОАЗа получила аттестат аккредитации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). Областью аккредитации стало исследование реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AUS 32.
Документ выдан ассоциацией аналитических центров "Аналитика". Организация имеет статус полноправного члена международных организаций ILAC, APLAC, APAC и является участником многостороннего соглашения о взаимном признании. Срок действия удостоверения составляет пять лет.
Получению аттестата предшествовала масштабная работа: была разработана необходимая документация, организовано обучение персонала, подготовлено специальное помещение, закуплено новое лабораторное оборудование. Для подтверждения уровня квалификации сотрудников лаборатория приняла участие в межлабораторных испытаниях.
Аккредитация подтвердила техническую компетентность и функционирование системы менеджмента лаборатории.
"Тольяттиазот" является клиентоориентированной Компанией. Новая продукция предприятия — восстановитель оксидов азота AUS 32 — пользуется спросом на рынке, так как помогает эффективно снижать выбросы выхлопных газов автотранспортных средств с дизельными двигателями. Получение аттестата аккредитации позволяет гарантировать качество проведенных лабораторией ТОАЗа испытаний и увеличить степень доверия покупателей, — отметила заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ": Елена Ермакова.
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