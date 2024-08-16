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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение на нефтеперекачивающей станции "Самара-1" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятие проводилось с целью отработки взаимодействия подразделений ФПС по Самарской области МЧС России с персоналом НПС "Самара-1", повышения готовности сил и средств к ликвидации возможного пожара.

Согласно легенде в результате нарушения технологического процесса произошло истечение нефти в каре резервуара, одновременно по всей площади зеркала одного из резервуаров объемом 20 тыс. куб. м произошло воспламенение нефти. Система автоматического пожаротушения отработала несколько минут и в результате сбоя программного обеспечения вышла из строя.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения, прекращены все товарно-транспортные операции. На место "возгорания" оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области", добровольная пожарная дружина предприятия, представители службы безопасности и медицинский персонал.

Был создан штаб пожаротушения. Первоначально тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. После условной угрозы вскипания и выброса нефти из резервуара была произведена передислокация сил и средств, проведена подготовка к пенной атаке сверху с помощью двух пеноподъемников. Тушение продолжилось комбинированным способом с одновременным охлаждением соседнего резервуара. Площадь условного пожара составила около 8 тыс. кв. м, прибыли прицепы с запасом пенообразователя. Дополнительно было обеспечено охлаждение дыхательной арматуры резервуара. Условное возгорание было ликвидировано в нормативные сроки.

Участие в мероприятии приняли 35 человек, использовалось 6 единиц техники. По итогам была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки. Программа пожарно-тактического учения была выполнена успешно в полном объеме.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Поддержание высокого уровня готовности специалистов предприятия, в том числе личного состава договорных подразделений, а также членов добровольных пожарных дружин, является одной из приоритетных задач в реализации политики промышленной безопасности на объектах компании.

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Последние комментарии

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очень странно

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