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НОВИКОМ обсудил финансирование ОПК с ведущими промышленными предприятиями

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" дочерний банк Ростеха провел панельную дискуссию "Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны". Участники встречи обсудили роль инвестиций, а также инструментов поддержки проектов в развитии предприятий отрасли.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В мероприятии приняли участие Заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Заместитель генерального директора АО "РТ-Финанс" Алексей Свиридов, и. о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Артур Галиуллин, Заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Антон Ахиев, а также представители крупнейших промышленных предприятий и высших учебных заведений.

В своем приветственном слове Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева обозначила, что развитие ОПК -поможет России занять место среди мировых технологических лидеров. И банк НОВИКОМ способствует решению этой задачи.

"НОВИКОМ хорошо понимает цели и задачи производителей и предлагает им эффективные решения. В этом году банк представлен на форуме в новом бренде, отражающем нашу главную миссию — комплексная финансовая поддержка российских компаний, которые создают инновации, в том числе в ОПК", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Об участии банка в финансировани ОПК рассказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов. Дочерний банк Госкорпорации Ростех бесперебойно поддерживает крупнейшие промышленные предприятия, быстро адаптируясь под их запросы. За счет консолидации ресурсов и реинвестиции прибыли НОВИКОМ запускает собственные программы поддержки бизнеса.

Также банк активно развивает сотрудничество с малым и средним бизнесом — участниками цепочки кооперации предприятий ОПК. Для них НОВИКОМ предлагает как собственные инструменты, так и меры государственной поддержки, в числе которых "зонтичные" поручительства Корпорации МСП и промышленная ипотека.

Банк участвует в разработке и совершенствовании механизмов господдержки оборонных предприятий, выдвигает инициативы, взаимодействует с профильными министерствами и институтами развития. Ряд предложений банка были взяты государством на вооружение и успешно реализуются.

В целях внедрения в промышленность новейших разработок ключевое значение приобретает взаимодействие с учреждениями науки. Ведь именно они находятся в авангарде инноваций и формируют тренды в развитии технологических компетенций. Об этом в рамках встречи говорили представители МГТУ им. Н. Э. Баумана и Высшей школы экономики.

Большую работу по наращиванию финансирования промышленности совместно с кредитными организациями ведет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Подробно инструменты поддержки осветил на панельной дискуссии Заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

О том, как банк НОВИКОМ помогает промышленным предприятиям решать поставленные перед ними задачи, рассказали представители компаний-партнеров банка — холдинга "Швабе", концерна "Радиоэлектронные технологии", Уралвагонзавода. Все выступающие сошлись во мнении, что НОВИКОМ всегда оперативно реагирует на запросы клиентов, вырабатывая актуальные решения для реального сектора экономики.

Также о сотрудничестве с банком рассказали представители компаний-партнеров банка — холдинга "Швабе", концерна "Радиоэлектронные технологии", Уралвагонзавода. Производители отметили, что НОВИКОМ всегда оперативно реагирует на запросы клиентов и всегда предлагает актуальные решения. Это помогает предприятиям развиваться и успешно выполнять производственные программы.

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