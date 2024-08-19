Субсидия в размере 200 тыс. рублей на лизинг техники FAW в CARCADE

Компания CARCADE объявляет о запуске партнёрской программы субсидирования специальной техники FAW. Организатор программы и официальный дилер марки компания ООО "СПЕЦМАШВОСТОК" предоставляет скидку в размере 200 тыс. рублей на лизинг определённых моделей.

В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели самосвалов и седельных тягачей с использованием корпоративной скидки-субсидии. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Так, предложение распространяется на тягачи J7 с колёсными формулами 4×2 и 6×4, а также самосвалы J6Р 6×4, J6Р 8×4, J6Р 6×6 различных модификаций. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы и действует на договоры, заключенные до конца 2024 года. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения моделей спецтехники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно провести в рамках экспресс-программ финансирования и дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8-800-700-30-30.